ФОПам приготуватись: який податок можуть ввести для підприємців у 2024 році

Для додаткового наповнення держбюджету, кошти з якого йдуть здебільшого на оборону, в уряді пропонують ввести військовий збір для фізичних осіб-підприємців. Водночас за попередніми розрахунками, розмір податку несуттєвий.

Чи будуть вводити для українців новий податок

В Кабміні вже готують законопроєкт, що передбачатиме введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

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Під час щорічної пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році дефіцит бюджету становить 37 мільярдів доларів.

Основна частка коштів з українського бюджету виділяється на оборону від початку повномасштабного вторгнення.

Законопроєкт про введення нового податку буде оприлюднений вже у березні.

Хто з ФОПів буде платити новий збір

що в ефірі телемарафону, 4 березня, голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розповів, що завдяки певному комплексу заходів доходи державного бюджету збільшаться на 44 мільярди гривень у 2024 році.

Під час розмови з 24 Каналом бухгалтер Михайло Смокович пояснив, що певна концепція законопроєкту вже є. Відтак, відповідно до неї ФОПи в Україні будуть сплачувати військовий збір.

До цього часу ФОПи 1, 2 та 3 групи сплачують лише єдиний податок, а от військовий збір – ні.

За словами Смоковича, на сьогодні ставки військового збору становлять 1,5% від мінімальної заробітної плати. Така ж ставка пропонується для ФОПів.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів З квітня 2024 року мінімалка в нас 8 тисяч гривень. 1,5% від неї – це 120 гривень. Тобто буде платіж у 120 гривень щомісяця для ФОПів 1 та 2 групи військового збору додатково до тих податків, які вони вже сплачують.

Для кого податок буде трішки іншим

Експерт каже, що для 3 групи ФОП військовий збір буде іншим. Відраховуватимуть його не від мінімальної заробітної плати, а від доходу загалом. Таким чином, ставка буде не 1,5%, а лише 0,1%.

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Тобто якщо зараз ФОПи третьої групи платять 5% єдиного податку, то податкове навантаження буде плюс 0,1% – 5,1% податку загалом,

– каже бухгалтер.

Також, експерт зауважує, що розганяти паніку щодо нового податку не варто. Все через те, що усі кошти з податку підуть на фінансування військовим.