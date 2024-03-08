Будут ли вводить для украинцев новый налог
В Кабмине уже готовят законопроект, предусматривающий введение налогового сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
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- Во время ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году дефицит бюджета составляет 37 миллиардов долларов.
- Основная доля средств из украинского бюджета выделяется на оборону от начала полномасштабного вторжения.
- Законопроект о введении нового налога будет обнародован уже в марте.
Кто из ФЛП будет платить новый сбор
Во время разговора с 24 Каналом бухгалтер Михаил Смокович объяснил, что определенная концепция законопроекта уже есть. Поэтому, соответствии с ней ФЛП в Украине будут платить военный сбор.
По словам Смоковича, на сегодня ставки военного сбора составляют 1,5% от минимальной заработной платы. Такая же ставка предлагается для ФЛП.
С апреля 2024 года минималка у нас 8 тысяч гривен. 1,5% от нее – это 120 гривен. То есть будет платеж в 120 гривен ежемесячно для ФЛП 1 и 2 группы военного сбора дополнительно к тем налогам, которые они уже платят.
Для кого налог будет немного другим
Эксперт говорит, что для 3 группы ФЛП военный сбор будет другим. Отчислять его будут не от минимальной заработной платы, а от дохода в целом. Таким образом, ставка будет не 1,5%, а только 0,1%.
То есть если сейчас ФЛП третьей группы платят 5% единого налога, то налоговая нагрузка будет плюс 0,1% – 5,1% налога в целом,
– говорит бухгалтер.
Также, эксперт отмечает, что разгонять панику относительно нового налога не стоит. Все потому, что все средства с налога пойдут на финансирование военным.