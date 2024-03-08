Чи будуть вводити для українців новий податок
В Кабміні вже готують законопроєкт, що передбачатиме введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).
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- Під час щорічної пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році дефіцит бюджету становить 37 мільярдів доларів.
- Основна частка коштів з українського бюджету виділяється на оборону від початку повномасштабного вторгнення.
- Законопроєкт про введення нового податку буде оприлюднений вже у березні.
Хто з ФОПів буде платити новий збір
Під час розмови з 24 Каналом бухгалтер Михайло Смокович пояснив, що певна концепція законопроєкту вже є. Відтак, відповідно до неї ФОПи в Україні будуть сплачувати військовий збір.
За словами Смоковича, на сьогодні ставки військового збору становлять 1,5% від мінімальної заробітної плати. Така ж ставка пропонується для ФОПів.
З квітня 2024 року мінімалка в нас 8 тисяч гривень. 1,5% від неї – це 120 гривень. Тобто буде платіж у 120 гривень щомісяця для ФОПів 1 та 2 групи військового збору додатково до тих податків, які вони вже сплачують.
Для кого податок буде трішки іншим
Експерт каже, що для 3 групи ФОП військовий збір буде іншим. Відраховуватимуть його не від мінімальної заробітної плати, а від доходу загалом. Таким чином, ставка буде не 1,5%, а лише 0,1%.
Тобто якщо зараз ФОПи третьої групи платять 5% єдиного податку, то податкове навантаження буде плюс 0,1% – 5,1% податку загалом,
– каже бухгалтер.
Також, експерт зауважує, що розганяти паніку щодо нового податку не варто. Все через те, що усі кошти з податку підуть на фінансування військовим.