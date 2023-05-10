Які податки платитимуть ФОПи у травні

Українська влада анонсувала повернення податків для ФОПів до довоєнного рівня. Проте в травні їх ще не буде.

Що буде з податками в травні

У травні ситуація з податками не зміниться. Проте у липні варто очікувати скасування пільгового податку. Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону прокоментував, що ці пільги були тимчасовими.

До теми З 2% на загальну систему: яких ФОПів чекає збільшення податків

Ми вважаємо, що він (пільговий податок – 24 Канал) зіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його потрібно скасовувати з 1 липня. Введення пільги з самого початку мало тимчасовий характер,

– пояснив Гетманцев.

Тож з 1 липня підприємців чекають такі зміни:

скасують 2% податку для бізнесу з оборотом менш як 10 мільярдів гривень;

відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;

повернуть штрафи за невиконання податкових обов'язків.

Які податки платять ФОПи різних категорій

ФОПи різних груп сплачують різні супи податків для держави. Ситуація така:

ФОП 1 групи сплачує ЄСВ – 1 474 гривні та єдиний податок – 268,4 гривні;

сплачує ЄСВ – 1 474 гривні та єдиний податок – 268,4 гривні; ФОП 2 групи сплачує ЄСВ – 1 474 гривні та єдиний податок – 1 340 гривень;

сплачує ЄСВ – 1 474 гривні та єдиний податок – 1 340 гривень; ФОП 3 групи сплачує ЄСВ – 1 474 гривні та єдиний податок – 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес

Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі 24 Каналу розповів, що сам знає декількох незареєстрованих підприємців, але наголосив, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.

Проте це є порушенням за яке передбачена відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф в розмірі від 17 000 до 85 000 гривень за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачений статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення,

– пояснив він.

Також він додав, що люди без реєстрації не платять податки, тому це може тільки погіршити ситуацію. Якщо податкова дізнається про вашу діяльність, то до вищезгаданої вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за невчасну сплату податку 20% за увесь період функціонування бізнесу.