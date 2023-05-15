Більше не 2%: пільги для ФОПів можуть скасувати
З середини літа на підприємців може чекати ряд змін, які повернуть умови ФОП до довоєнного рівня. Зокрема скасують пільги на податки.
Які зміни чекають на ФОПів
З 1 липня для підприємців можуть повернути податки довоєнного рівня. Такі зміни можуть кардинально повпливати на роботу ФОП, пояснив бухгалтер Михайло Смоктович у коментарі 24 Каналу.
До теми Які податки платитимуть ФОПи у травні
Для підприємців 3 групи, які вирішили скористатися ставкою 2% під час воєнного стану, можуть повернути колишні умови оподаткування.
Точніше тепер до 1 липня 2023 року. Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь,.
Варто зазначити, що через цю ставку, до бюджету України у 2022 році не дійшло близько 10 мільярдів гривень. Скасування цих 2%, за оцінками уряду, має збільшити надходження від ФОПів на 8 мільярдів гривень у 2023 році.
Окрім скасування ставки 2%, уряд планує:
- Ввести штрафи за роботу без РРО;
- Повернути планові перевірки;
- Скасувати пільги по сплаті єдиного податку.
Які податки платять ФОП у травні
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 268,4 гривні;
ФОП 2 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні:
- єдиний податок – 1 340 гривень;
ФОП 3 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.