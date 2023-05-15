Какие изменения ждут ФЛПов

С 1 июля для предпринимателей могут вернуть налоги довоенного уровня. Такие изменения могут кардинально повлиять на работу ФЛП, пояснил бухгалтер Михаил Смоктович для 24 Канала.

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Напомним! Все изменения для ФЛП будут введены только, если власти примут законопроект №8401. Пока за него еще не проголосовали.

Для предпринимателей 3 группы, решившие воспользоваться ставкой 2% во время военного положения, могут вернуть прежние условия налогообложения.

Михаил Смоктович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Вернее теперь до 1 июля 2023 года. Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Но теперь с июля находящиеся на этой ставке ФЛПы переводятся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее.

Стоит отметить, что из-за этой ставки в бюджет Украины в 2022 году не дошло около 10 миллиардов гривен. Отмена этих 2%, по оценкам правительства, должна увеличить поступления от ФЛПов на 8 миллиардов гривен в 2023 году.

Кроме отмены ставки 2%, правительство планирует:

Ввести штрафы за работу без РРО;

Вернуть плановые проверки;

Упразднить льготы по уплате единого налога.

Какие налоги платят ФЛП в мае

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны;

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен;

ФЛП 3 группы: