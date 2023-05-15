Які зміни чекають на ФОПів

З 1 липня для підприємців можуть повернути податки довоєнного рівня. Такі зміни можуть кардинально повпливати на роботу ФОП, пояснив бухгалтер Михайло Смоктович у коментарі 24 Каналу.

До теми Які податки платитимуть ФОПи у травні

Нагадаємо! Усі зміни для ФОПів запровадяться лише, якщо влада прийме законопроєкт №8401. Наразі за нього ще не проголосували.

Для підприємців 3 групи, які вирішили скористатися ставкою 2% під час воєнного стану, можуть повернути колишні умови оподаткування.

Михайло Смоктович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Точніше тепер до 1 липня 2023 року. Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь,.

Варто зазначити, що через цю ставку, до бюджету України у 2022 році не дійшло близько 10 мільярдів гривень. Скасування цих 2%, за оцінками уряду, має збільшити надходження від ФОПів на 8 мільярдів гривень у 2023 році.

Окрім скасування ставки 2%, уряд планує:

Ввести штрафи за роботу без РРО;

Повернути планові перевірки;

Скасувати пільги по сплаті єдиного податку.

Які податки платять ФОП у травні

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні;

єдиний податок – 268,4 гривні;

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні:

єдиний податок – 1 340 гривень;

ФОП 3 групи: