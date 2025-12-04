Малі ФОПи і платники ПДВ мають бути в рівних умовах: що пропонує влада і чи скасують пільги

В уряду є мета вирівняти правила для ФОП на спрощеній системи оподаткування та платниками ПДВ. Адже за допомогою першого варіанту великий бізнес нерідко ухиляється від податків, що впливає на економіку України.

Що зміниться для малих ФОПів?

Влада пропонує визначити спільні ліміти доходів як для ФОП, так і для платників ПДВ, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що Україна має "вирівняти правила гри" для цих груп платників.

Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування – це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців",

– говорить міністр.

За його словами, уникнути змін в спрощеній системі оподаткування зараз неможливо, проте у ФОПів буде час підготуватися – перехідний період до 2027 року.

Чим бізнесу загрожують нові вимоги МВФ?

Ймовірне скасування пільг для ФОПів зачепить адміністративні процеси, ринок праці та моделі співпраці з іноземними клієнтами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.

Так, уже зараз частина українських сервісних бізнесів починає відкривати компанії в ОАЕ, де адміністрування мінімальне, проте є умови для роботи з іноземними клієнтами.

Загалом серед потенційних ризиків виділяють також такі:

скорочення офіційної кількості ФОПів;

збільшення частки операцій у тіні;

зростання витрат бізнесу на адаптацію до нових правил.

Але в цілому вплив запропонованих змін багато в чому залежатиме від того, наскільки передбачувано та поступово вони будуть впроваджені.

Що відомо про вимоги МВФ щодо ФОП?