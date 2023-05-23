Податки для ФОПів-ІТ: які зміни чекають влітку на підприємців
Джерело:Економічна правда
Влітку на всі категорії ФОПів може чекати повернення довоєнних податків, що дещо проблематичним у реалізації. Зокрема новостворені підприємці можуть потрапити на загальну систему оподаткування, що вдарить по їх гаманцях.
Що зміниться для ІТ-ФОПів
З 1 липня 2023 року для підприємців 3 групи, які перебували на спрощеній системі оподаткування 2%, можуть повернути довоєнний ЄП – 5%. Пільгова ставка мала діяти до кінця воєнного стану, але нині влада розглядає законопроєкт №8401, який передбачає її скасування.
До теми Пільги для підприємців можуть скасувати: які зміни чекають на ФОПів з 1 липня
До переваг спрощеної системи оподаткування належали:
- ставка ЄП – 2%, замість 5%;
- відсутність будь-яких лімітів за обсягами річного доходу для спрощеної системи.
Що не так з поверненням "старих" податків
Проблема полягає в відсутності плавного переходу зі спрощеної системи оподаткування на звичайну. Це суперечить принципу стабільності податкового законодавства, адже законопроєкт №8401 порушує одразу дві умови:
- не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;
- не змінювати податки та їх ставки чи податкові пільги протягом бюджетного року.
Що буде з новоствореними ФОП
Для новостворених ФОПів, які спочатку подали заявку в "Дії" на оформлення третьої групи підприємця, а потім одразу перейшли на спрощену систему оподаткування, повернення до довоєнних податків може бути дуже проблематичним.
Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи – підприємця передбачено подання протягом десяти днів з дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2% доходу, то особа, яка протягом десяти днів з дня її державної реєстрації подала дві заяви – щодо застосування ставки 5% доходу, а потім 2% доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеною в заяві, яка подана останньою,
– йдеться у заяві податкової служби.
Тобто існує ризик, що підприємців, які оформили собі пільги занадто швидко, переведуть не на ЄП 5%, а на загальну систему оподаткування.
Які податки зараз сплачують підприємці
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 268,4 гривні.
ФОП 2 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні:
- єдиний податок – 1 340 гривень.
ФОП 3 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.