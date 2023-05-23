Податки для ФОПів-ІТ: які зміни чекають влітку на підприємців

Влітку на всі категорії ФОПів може чекати повернення довоєнних податків, що дещо проблематичним у реалізації. Зокрема новостворені підприємці можуть потрапити на загальну систему оподаткування, що вдарить по їх гаманцях.

Що зміниться для ІТ-ФОПів

З 1 липня 2023 року для підприємців 3 групи, які перебували на спрощеній системі оподаткування 2%, можуть повернути довоєнний ЄП – 5%. Пільгова ставка мала діяти до кінця воєнного стану, але нині влада розглядає законопроєкт №8401, який передбачає її скасування.

До теми Пільги для підприємців можуть скасувати: які зміни чекають на ФОПів з 1 липня

Нагадаємо! З 1 квітня 2022 року платники єдиного податку 5% отримали можливість оформити собі пільгу і сплачувати 2%.

До переваг спрощеної системи оподаткування належали:

ставка ЄП – 2%, замість 5%;

відсутність будь-яких лімітів за обсягами річного доходу для спрощеної системи.

Що не так з поверненням "старих" податків

Проблема полягає в відсутності плавного переходу зі спрощеної системи оподаткування на звичайну. Це суперечить принципу стабільності податкового законодавства, адже законопроєкт №8401 порушує одразу дві умови:

не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;

не змінювати податки та їх ставки чи податкові пільги протягом бюджетного року.

Пояснюємо! Нині платники податку у 2% не повинні стежити за обсягом річних доходів, але з 1 липня 2023 року, якщо приймуть законопроєкт, уже виникає питання щодо перевищення ліміту доходів. Виникає питання, чи облік почнуть вести з дати повернення "старих" податків, чи з 1 січня 2023 року. Якщо рахуватимуть ліміт з початку 2023 року, деякі ФОПи не зможуть повернутися на систему оподаткування 5%, якщо вони до 1 липня 2023 заробили понад 7 818 900 гривень – що є лімітом для 3 групи підприємців. В такому випадку їх переведуть на загальну систему оподаткування – 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Що буде з новоствореними ФОП

Для новостворених ФОПів, які спочатку подали заявку в "Дії" на оформлення третьої групи підприємця, а потім одразу перейшли на спрощену систему оподаткування, повернення до довоєнних податків може бути дуже проблематичним.

Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи – підприємця передбачено подання протягом десяти днів з дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2% доходу, то особа, яка протягом десяти днів з дня її державної реєстрації подала дві заяви – щодо застосування ставки 5% доходу, а потім 2% доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеною в заяві, яка подана останньою,

– йдеться у заяві податкової служби.

Тобто існує ризик, що підприємців, які оформили собі пільги занадто швидко, переведуть не на ЄП 5%, а на загальну систему оподаткування.

Які податки зараз сплачують підприємці

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні;

єдиний податок – 268,4 гривні.

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні:

єдиний податок – 1 340 гривень.

ФОП 3 групи: