Налоги для ФЛП-ИТ: какие изменения ждут летом предпринимателей
Источник:Экономическая правда
Летом всех категорий ФЛП может ожидать возврат довоенных налогов, что несколько проблематичным в реализации. В частности, вновь предприниматели могут попасть на общую систему налогообложения, которая ударит по их кошелькам.
Что изменится для ИТ-ФЛПов
С 1 июля 2023 г. для предпринимателей 3 группы, которые находились на упрощенной системе налогообложения 2%, могут вернуть довоенный ЕП – 5%. Льготная ставка должна была действовать до конца военного положения, но ныне власть рассматривает законопроект №8401, предусматривающий ее отмену
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К преимуществам упрощенной системы налогообложения относились:
- ставка ЕН – 2%, вместо 5%;
- отсутствие каких-либо лимитов по объемам годового дохода для упрощенной системы.
Что не так с возвратом "старых" налогов
Проблема состоит в отсутствии плавного перехода из упрощенной системы налогообложения на обычную. Это противоречит принципу стабильности налогового законодательства, ведь законопроект №8401 нарушает сразу два условия:
- не изменять элементы налога не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;
- не изменять налоги и их ставки или налоговые льготы в течение бюджетного года.
Что будет с вновь ФЛП
Для вновь ФЛП, которые сначала подали заявку в "Действия" на оформление третьей группы предпринимателя, а затем сразу перешли на упрощенную систему налогообложения, возврат к довоенным налогам может быть очень проблематичным.
Учитывая, что нормами НКУ для вновь физического лица – предпринимателя предусмотрено представление в течение десяти дней со дня его государственной регистрации заявления о регистрации плательщиком единого налога третьей группы как по ставке 5% дохода, так и по ставке 2% дохода, то лицо, которое в течение десяти дней со дня ее государственной регистрации подала два заявления – по применению ставки 5% дохода, а затем 2% дохода (или наоборот), будет зарегистрирована плательщиком единого налога третьей группы по ставке, указанной в заявлении, которая подана последней,
– говорится в заявлении налоговой службы
То есть существует риск, что предпринимателей, которые оформили себе льготы слишком быстро, переведут не на ЕН 5%, а на общую систему налогообложения.
Какие налоги сейчас платят предприниматели
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 268,4 гривны.
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривны:
- единый налог – 1340 гривен.
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.