Податки для підприємців будуть іншими: кого стосуються зміни

До 1 липня для фізичних осіб, які є підприємцями, відбудеться ряд змін. Зокрема, буде скасовано пільгову податкову ставку у 2%, а також уряд поверне документальні перевірки та штрафи.

Податки по-новому

Нардепи Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що скасування пільги у 2% в майбутньому допоможе отримати значну підтримку від МВФ. Ба більше, Україна фактично вже погодила на це, підписавши меморандум.

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Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов'язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року. Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада "забула" про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?,

​– прокоментувала рішення ексголова податкового комітету Ніна Южаніна.

Як зміни чекають на ФОПів

Законопроєкт №8401 передбачає, що до 1 липня 2023 року:

скасують податок 2% для ФОПів 3 групи (повернуть 5%);

ФОПи 1 та 2 груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок;

повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

штрафуватимуть за відсутність РРО.

Які зараз податки платять ФОПи

За оцінками голови комітету Данила Гетманцева, за вісім місяців дії пільгових ставок бюджет недоотримав близько 7 мільярдів гривень. Фактично щомісяця держава втрачає близько 900 мільйонів гривень.

Єдиний податок

Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень). Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).

ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень). ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Розмір ЄСВ

Ставка єдиного податку залишиться незмінною для тих, у кого 3 група. Вони так само платять 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.