Налоги для предпринимателей будут другими: кого касаются изменения
Источник:OBOZREVATEL
До 1 июля для физических лиц, являющихся предпринимателями, произойдет ряд изменений. В частности, будет отменена льготная налоговая ставка в 2%, а также правительство вернет документальные проверки и штрафы.
Налоги по-новому
Нардепы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку от МВФ. Более того, Украина фактически уже согласовала на это, подписав меморандум.
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Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить по Меморандуму об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года. Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?
– прокомментировала решение экспредседателя налогового комитета Нина Южанина.
Как изменения ждут ФЛПов
Законопроект №8401 предусматривает, что до 1 июля 2023 года:
- отменят налог 2% для ФЛП 3 группы (возвратят 5%);
- ФЛП 1 и 2 групп будут обязаны уплачивать единый налог;
- вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;
- будут штрафовать за отсутствие РРО.
Какие сейчас налоги платят ФЛП
Единый налог
- Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен).
- Для 2 группы ЕП – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен).
- ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.
Размер ЕСВ
Ставка единого налога остается неизменной для тех, у кого 3 группа. Они также платят 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.
Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.