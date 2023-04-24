Налоги для предпринимателей будут другими: кого касаются изменения

До 1 июля для физических лиц, являющихся предпринимателями, произойдет ряд изменений. В частности, будет отменена льготная налоговая ставка в 2%, а также правительство вернет документальные проверки и штрафы.

Налоги по-новому

Нардепы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку от МВФ. Более того, Украина фактически уже согласовала на это, подписав меморандум.

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Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить по Меморандуму об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года. Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?

– прокомментировала решение экспредседателя налогового комитета Нина Южанина.

Как изменения ждут ФЛПов

Законопроект №8401 предусматривает, что до 1 июля 2023 года:

отменят налог 2% для ФЛП 3 группы (возвратят 5%);

ФЛП 1 и 2 групп будут обязаны уплачивать единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

будут штрафовать за отсутствие РРО.

Какие сейчас налоги платят ФЛП

По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 миллиардов гривен. Фактически ежемесячно государство теряет около 900 миллионов гривен.

Единый налог

Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен).

составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен). Для 2 группы ЕП – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен).

ЕП – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен). ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Размер ЕСВ

Ставка единого налога остается неизменной для тех, у кого 3 группа. Они также платят 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.