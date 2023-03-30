Масштабні зміни для ФОПів: вищі податки, штрафи та перевірки хочуть повернути вже скоро

Через декілька місяців, а саме у липні, в Україні повернуть податкові норми, що діяли до повномасштабного вторгнення. Це не тільки пільгові 2% ставки для бізнесу, але й податкові перевірки та штрафи.

Податки повернуться вже у липні

Усі норми податкової системи запрацюють знову в липні, адже податкових зборів не вистачає для покриття витрат на війну.

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Як повідомив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час ефіру телемарафону, введення пільг ще з самого початку були тимчасовими.

Ми вважаємо, що він (пільговий податок – ред. 24 Канал) зіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його потрібно скасовувати з 1 липня. Введення пільги з самого початку мало тимчасовий характер,

– каже Гетманцев.

Відтак з 1 липня:

скасують 2% податку, що був запроваджений торік для бізнесу з оборотом до 10 мільярдів гривень;

відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;

повернуть штрафи за невиконання податкових обов'язків.

Потрібно шукати інші джерела доходів

Через великі військові витрати Україні варто шукати інші джерела доходів. Про це ще раніше заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з представниками бізнесу.

Україна щомісяця витрачає по 130 мільярдів гривень на війну, однак обсяг місячних податкових надходжень

Цю різницю у 50 мільярдів гривень держава збирає шляхом запозичень, облігацій. Адже міжнародні партнери не забезпечують Україну грошима на безпеку та оборону. Ці кошти повинні збиратися всередині країни.

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Скільки сплатять податків ФОПи у квітні

ФОП 1 групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

А єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць;

Єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць;

Єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.