Окрім того, що компанії з "недружніх" країн зобов’язані продати бізнес лише за 50% вартості, Кремль запровадив ще й додатковий податок на продаж бізнесу в Росії.

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Податок від продажу бізнесу в Росії

Компанії тепер зобов'язані зробити внесок до бюджету Росії під час продажу російських активів. Його розмір становитиме щонайменше 10% від половини вартості угоди. Таке рішення винесла урядова комісія Мінфіну з контролю над здійсненням іноземних інвестицій у Росії.

Важливо! Якщо компанія продає бізнес зі знижкою понад 90%, то внесок зросте до 10% повної вартості угоди.

На яких умовах можна продати бізнес в Росії

Також уряд Росії обмежив іноземцям можливість продавати бізнес у країні з березня 2022 року. Щоб позбутись російських активів потрібно подавати заяву з інформацією про учасників угоди до правової комісії та отримати її схвалення. Варто зауважити, що комісія має право відмовити у дозволі або видати його за певними умовами.

У березні Кремль й оприлюднив список вимог до компаній з "недружніх" країн, які вирішили покинути ринок агресорки. Наприклад, їм дозволили продати бізнес лише зі знижкою у розмірі не менше ніж 50% від ціни, встановленої в ході незалежної оцінки.

До списку "недружніх" країн увійшли США, Велика Британія, Канада, Японія, усі країни ЄС та ряд інших країн.