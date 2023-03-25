Smurfit Kappа вийшла з Росії
Про наміри Smurfit Kappа Group вийти з Росії стало відомо ще у квітні 2022 року. Тоді керівництво компанії заявило, що у на російський бізнес за підсумками року припадає менш як 1% усієї сукупної виручки.
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У Росії Smurfit Kappa належали чотири заводи:
- три в Ленінградській області,
- один у Москві.
Загальна чисельність персоналу становила близько 800 осіб. Smurfit Kappa була лідером у Росії із продажу пакетів bag-in-box для розливу вина та рідких харчових продуктів.