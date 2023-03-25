Smurfit Kappа вышла из России
О намерениях Smurfit Kappа Group выйти из России стало известно еще в апреле 2022 года. Тогда руководство компании заявило, что на российский бизнес по итогам года приходится менее 1% всей совокупной выручки.
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В России Smurfit Kappa принадлежали четыре завода:
- три в Ленинградской области,
- один в Москве.
Общая численность персонала составила около 800 человек. Smurfit Kappa была лидером в России по продаже пакетов bag-in-box для розлива вина и редких пищевых продуктов.