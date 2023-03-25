Smurfit Kappа вышла из России

О намерениях Smurfit Kappа Group выйти из России стало известно еще в апреле 2022 года. Тогда руководство компании заявило, что на российский бизнес по итогам года приходится менее 1% всей совокупной выручки.

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В России Smurfit Kappa принадлежали четыре завода:

три в Ленинградской области,

один в Москве.

Общая численность персонала составила около 800 человек. Smurfit Kappa была лидером в России по продаже пакетов bag-in-box для розлива вина и редких пищевых продуктов.

Напомним! Вчера, 24 марта, стало известно, что французская сеть магазинов стройматериалов и инвентаря Leroy Merlin объявила о планах уйти из России. К слову, это был один из самых крупных ритейлеров в России.