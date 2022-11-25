Податки для ФОПів спростять: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, який дозволить ФОПам-спрощенцям третьої групи автоматично сплачувати податки та подавати звітність.

Ініціаторами законопроєкту № 8226 є голова податкового комітету Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, його перший заступник та інші нардепи.

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Що таке Smart-ФОП

Завдяки нововведенням ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОПам 3 групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

власноруч платити податки,

вручну подавати декларації,

стежити за датами сплати податків.

Зареєструвавши ФОП, потрібно подати заявку в Дії та відкрити спеціальний рахунок у банку. Далі він автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів.

У нас є досвід з розробки автоматичних послуг, які спрощують ведення бізнесу. Це і швидка реєстрація ФОП, і сплата податків у кілька кліків. Але це, звичайно, наступний крок автоматизації. Ми підтримуємо всі проєкти, завдання яких — прибрати людський чинник та зробити послугу непомітною. Культура цифровізації набирає обертів,

– написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Нагадаємо, що з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Проте якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде. За словами Данила Гетманцева, скасовувати добровільну оплату ЄСВ найближчим часом не будуть.