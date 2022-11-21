У зв'язку з повномасштабною війною, уряд зробив добровільну сплату податків для підприємців. Відтак з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати.

Зверніть увагу! Якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Розмір податків для ФОПів з 1 листопада

Оскільки мінімальна зарплата зараз складає 6 700 гривень, то Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 1 474 гривень (22% від мінімальної зарплати).

ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.

Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6 700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.

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