В связи с полномасштабной войной, правительство произвело добровольную уплату налогов для предпринимателей. Следовательно, с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что я должен платить, но не могу юридически от него это требовать.

Обратите внимание! Если бизнесмен решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему начисляться не будет.

Размер налогов для ФЛП с 1 ноября

Поскольку минимальная зарплата сейчас составляет 6 700 гривен, то Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 1 474 гривен (22% от минимальной зарплаты).

ЕСВ за IV квартал составит 4 422 гривен.

Максимальная ставка ЕСВ в месяц – 22 110 гривен в квартал (6 700*15*22%), то есть 7 370 гривен в месяц.

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