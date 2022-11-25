Инициаторами законопроекта №8226 являются глава налогового комитета Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, его первый заместитель и другие нардепы.

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Что такое Smart-ФЛП

Благодаря нововведениям IТ-специалистам, SMM-менеджерам, дизайнерам и другим ФЛП 3 группы без наемных работников больше не потребуется:

собственноручно платить налоги,

вручную подавать декларации,

следить за датами уплаты налогов.

Зарегистрировав ФЛП, необходимо подать заявку в Действия и открыть специальный счет в банке. Далее он будет автоматически вычислять 5% единого налога и минимальный ЕСВ, а также предоставит налоговой информацию о поступлении средств.

У нас есть опыт по разработке автоматических услуг, упрощающих ведение бизнеса. Это и быстрая регистрация ФЛП, и уплата налогов в несколько кликов. Но это конечно следующий шаг автоматизации. Мы поддерживаем все проекты, задача которых убрать человеческий фактор и сделать услугу незаметной. Культура цифровизации набирает обороты,

– написал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Напомним, что с 1 марта самозанятые лица имеют право не исчислять и не платить ЕСВ за себя. Это будет продолжаться до прекращения военного положения и в течение года. Однако, если предприниматель решает не платить ЕСВ, страховой стаж для назначения пенсии ему начисляться не будет. По словам Даниила Гетманцева, отменять добровольную оплату ЕСВ в ближайшее время не будут.