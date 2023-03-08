Податки у березні: чи відбулись зміни для ФОПів

У березні ФОПи 3 групи все ще зможуть сплачувати 2% від доходу замість 5%. Що стосується ФОПів 1 та 2 групи, то вони можуть й надалі не сплачувати Єдиний податок.

Попри те, що пільгу у 2% з доходу для ФОПів 3 групи скасували, зміни набудуть чинності лише з 1 квітня. Тож у березні підприємці ще зможуть сплатити податки по-старому.

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Податки для ФОПів у березні

Нагадаємо, що розмір податків для підприємців в Україні прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які складають 6 700 гривень та 2 589 гривень відповідно.

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

– 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – 268,40 гривень на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – 1340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи:

ЄСВ становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати); єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Чи повинні мобілізовані ФОПи платити податки

На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від:

сплати податків,

можуть не подавати звітність за цей період,

не сплачувати ЄСВ.

Однак вони повинні звернутись у податкову службу за місцем проживання та надати копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.

Зробити це можна або одразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).