Податки у березні: чи відбулись зміни для ФОПів
У березні ФОПи 3 групи все ще зможуть сплачувати 2% від доходу замість 5%. Що стосується ФОПів 1 та 2 групи, то вони можуть й надалі не сплачувати Єдиний податок.
Попри те, що пільгу у 2% з доходу для ФОПів 3 групи скасували, зміни набудуть чинності лише з 1 квітня. Тож у березні підприємці ще зможуть сплатити податки по-старому.
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Податки для ФОПів у березні
Нагадаємо, що розмір податків для підприємців в Україні прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які складають 6 700 гривень та 2 589 гривень відповідно.
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – 268,40 гривень на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).
ФОП 2 групи:
- ЄСВ становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – 1340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).
ФОП 3 групи:
- ЄСВ становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
- єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.
Чи повинні мобілізовані ФОПи платити податки
На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від:
- сплати податків,
- можуть не подавати звітність за цей період,
- не сплачувати ЄСВ.
Однак вони повинні звернутись у податкову службу за місцем проживання та надати копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.Зробити це можна або одразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).