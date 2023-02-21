Пільгу у 2% з доходу для ФОПів скасують
У березні 2022 року уряд дозволив підприємцям з оборотом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування, як на умовах для третьої групи ФОПів.
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Однак 21 лютого стало відомо, що податковий комітет підтримав скасування пільги для підприємців. Тож вже з 1 липня 2023 року ФОПи повернуться до довоєнної системи оподаткування.
Таким чином бізнес знову сплачуватиме ПДВ у 20% та податком на прибуток у 18% замість пільгових умов у 2% з доходу.
Які ще пільги для ФОПів можуть скасувати
У січні цьогоріч також стало відомо, що Мінфін розробив законопроєкт, що передбачає скасування низки податкових пільг для підприємців. Документ був підготовлений в рамках меморандуму з МВФ. Тож незабаром можуть скасувати:
- можливості для ФОПів 1 та 2 груп не сплачувати єдиний податок;
- мораторій на проведення документальних перевірок;
- відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);
- відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.