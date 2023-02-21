Пільгу у 2% з доходу для ФОПів скасують

У березні 2022 року уряд дозволив підприємцям з оборотом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування, як на умовах для третьої групи ФОПів.

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Однак 21 лютого стало відомо, що податковий комітет підтримав скасування пільги для підприємців. Тож вже з 1 липня 2023 року ФОПи повернуться до довоєнної системи оподаткування.

Таким чином бізнес знову сплачуватиме ПДВ у 20% та податком на прибуток у 18% замість пільгових умов у 2% з доходу.

Нагадаємо! Гральний бізнес вже позбавили пільгового податку у 2%.

Які ще пільги для ФОПів можуть скасувати

У січні цьогоріч також стало відомо, що Мінфін розробив законопроєкт, що передбачає скасування низки податкових пільг для підприємців. Документ був підготовлений в рамках меморандуму з МВФ. Тож незабаром можуть скасувати: