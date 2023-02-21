Льготу в 2% с дохода для ФЛП отменят
В марте 2022 года правительство разрешило предпринимателям с оборотом до 10 миллиардов гривен переходить на упрощенную систему налогообложения, как на условиях для третьей группы ФЛП.
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Однако 21 февраля стало известно, что налоговый комитет поддержал отмену льгот для предпринимателей. Так что уже с 1 июля 2023 года ФЛП вернутся в довоенную систему налогообложения.
Таким образом, бизнес снова будет платить НДС в 20% и налогом на прибыль в 18% вместо льготных условий в 2% с дохода.
Какие еще льготы для ФЛП могут отменить
В январе этого года также стало известно, что Минфин разработал законопроект, что предусматривает отмену ряда налоговых льгот для предпринимателей Документ был подготовлен в рамках меморандума по МВФ. Так что вскоре могут отменить:
- возможности для ФЛП 1 и 2 групп не уплачивать единый налог;
- мораторий на проведение документальных проверок;
- отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций);
- отсутствие штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.