Льготу в 2% с дохода для ФЛП отменят

В марте 2022 года правительство разрешило предпринимателям с оборотом до 10 миллиардов гривен переходить на упрощенную систему налогообложения, как на условиях для третьей группы ФЛП.

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Однако 21 февраля стало известно, что налоговый комитет поддержал отмену льгот для предпринимателей. Так что уже с 1 июля 2023 года ФЛП вернутся в довоенную систему налогообложения.

Таким образом, бизнес снова будет платить НДС в 20% и налогом на прибыль в 18% вместо льготных условий в 2% с дохода.

Напомним! Игорный бизнес уже лишили льготного налога в 2%.

Какие еще льготы для ФЛП могут отменить

В январе этого года также стало известно, что Минфин разработал законопроект, что предусматривает отмену ряда налоговых льгот для предпринимателей Документ был подготовлен в рамках меморандума по МВФ. Так что вскоре могут отменить: