Законопроект, подготовившийся Минфином, предлагает установить конкретный срок прекращения действия налоговых льгот. Принятие этого законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.
Актуально Налоги для ФЛП в январе: сколько будут платить предприниматели
Об упразднении налоговых льгот говорили давно
Отметим, что об отмене некоторых налоговых льгот нардепы говорили уже давно. Например, неоднократно распространялась информация об отмене 2% от дохода вместо привычных 20 – 30% для предпринимателей. Тогда глава налогового комитета Даниил Гетманцев замечал, что, вероятно, это произойдет весной.
Поэтому предложение Минфина отменить возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога 3 группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода удивления не вызывает.
Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось на время, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной.
Какие еще налоговые льготы предлагают отменить в Минфине
- Возможности для ФЛП 1 и 2 групп не платить единый налог.
- Мораторий для проведения документальных проверок.
- Отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций).
- Отсутствие штрафных санкций нарушение налогового законодательства.
Какие налоги сейчас платят предприниматели
- ФЛП 1 группы: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2684 гривен); лимит годового дохода – 1118900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты.
- ФЛП 2 группы: единый налог – 1340 гривен (20% от 6700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплат.
- ФЛП 3 группы: единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен или 1 167 минималок (однако для плательщиков и неплательщиков НДС).