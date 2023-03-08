Несмотря на то, что льготу в 2% с дохода для ФЛП 3 группы отменили, изменения вступят в силу только с 1 апреля. Так что в марте предприниматели еще смогут уплатить налоги по старинке.

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Налоги для ФЛП в марте

Напомним, что размер налогов для предпринимателей в Украине привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму, которые составляют 6 700 гривен и 2 589 гривен соответственно.

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

– 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы:

ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Должны мобилизованные ФЛП платить налоги

На весь период службы мобилизованные ФЛПосвобождаются от:

уплаты налогов,

могут не представлять отчетность за этот период,

не платить ЕСВ.

Однако они должны обратиться в налоговую службу по месту жительства и предоставить копию военного билета или другого документа из центра комплектования, где указаны сведения о мобилизации.

Сделать это можно либо сразу после мобилизации, либо в течение 10 дней после демобилизации (лечение/реабилитации).