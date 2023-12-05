Податки для ФОПів у грудні: про які зміни варто знати і до кого повертаються перевірки
З 1 грудня для українських підприємців відбулось кілька нововведень. На що варто звернути увагу тим, хто працює як ФОП – розповідає 24 Канал.
Єдиний податок
Тут наразі без змін. Після повернення довоєнних податків на вимогу МВФ та скасування пільгового податку у розмірі 2% жодних нововведень не приймали.
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Сплата Єдиного податку для українських підприємців зараз виглядає наступним чином:
- ФОП 3 групи – 5% від обороту;
- ФОП 2 групи – 1 340 гривень на місяць;
- ФОП 1 групи – 268 гривень на місяць.
Зміна в платіжках
Від грудня у реквізитах "Призначення платежу" потрібно вказати:
- код сплати податків та ЄСВ;
- період, за який сплачується податок.
Для платників на єдиний рахунок тепер буде лише 1 обов'язкове поле, для всіх інших – 2.Приклад! Коли ФОПи 1 та 2 груп платитимуть Єдиний податок, то в полі "Призначення платежу" повинні вказати "101 єдиний податок за листопад 2023 року". ЄСВ вписується так: "101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року".
Єдиний соціальний внесок
Розмір платежу складає 1 474 гривні на місяць або 4 422 гривні на квартал. Сплата ЄСВ для усіх фізичних осіб-підприємців під час воєнного стану є добровільною.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Повернення податкових перевірок
З 1 грудня 2023 року в Україну повертаються планові податкові перевірки. В першу чергу вони будуть стосуватися виробників та продавців підакцизних товарів, операторів азартних ігор, нерезидентів, які надають фінансові послуги, або вели діяльність через свої представництва.
Також перевіряти можуть тих, у кого за підсумками 2021 року дебіторська заборгованість перевищила кредиторську, сплачений податок на прибуток нижчий на 50% за середній показник по ринку, а загальна сума витрат при прибутку у понад 10 мільйонів гривень перевищує 75%.Важливо! Ще рік податківці не перевірятимуть платників єдиного податку І та ІІ груп. Окрім того, наразі не будуть здійснюватися перевірки підприємців та підприємств на тимчасово окупованих територіях.