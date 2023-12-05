Налоги для ФЛП в декабре: о каких изменениях следует знать и к кому возвращаются проверки

С 1 декабря для украинских предпринимателей будет несколько нововведений. На что стоит обратить внимание тем, кто работает как ФЛП – рассказывает 24 Канал.

Единый налог

Здесь без изменений. После возвращения довоенных налогов по требованию МВФ и с отмену льготного налога в размере 2% никаких нововведений не принимали.

Интересно Психология ценообразования: какие стратегии максимизации прибыли следует принять во внимание

Уплата Единого налога для украинских предпринимателей сейчас выглядит следующим образом:

ФЛП 3 группы – 5% от оборота;

– 5% от оборота; ФЛП 2 группы – 1 340 гривен в месяц;

– 1 340 гривен в месяц; ФЛП 1 группы – 268 гривен в месяц.

Изменение в платежках

Предприниматели, оставшиеся работать на оккупированных территориях или территориях, близких к боевым действиям,

С декабря в реквизитах "Назначение платежа" следует указать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

период, за который уплачивается налог.

Для плательщиков на единый счет теперь будет только 1 обязательное поле, для всех остальных – 2.

Единый социальный взнос

Когда ФЛП 1 и 2 групп будут платить Единый налог, то в поле "Назначение платежа" должны указать "101 единый налог за ноябрь 2023 года". ЕСВ вписывается так: "101 ЕСВ за IV квартал 2023 года".

Размер платежа составляет 1474 гривны в месяц или 4422 гривны в квартал. Уплата ЕСВ для всех физических лиц-предпринимателей во время военного положения является добровольной.

Возврат налоговых проверок

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

С 1 декабря 2023 года в Украину возвращаются плановые налоговые проверки В первую очередь они будут касаться производителей и продавцов подакцизных товаров, операторов азартных игр, нерезидентов, оказывающих финансовые услуги или вели деятельность через свои представительства.

Также проверять могут тех, у кого по итогам 2021 года дебиторская задолженность превысила кредиторскую, уплаченный налог на прибыль ниже на 50% среднего показателя по рынку, а общая сумма расходов при прибыли более чем в 10 миллионов гривен превышает 75%.

Еще год налоговикиплательщиков единого налога I и II групп. Кроме того, не будут осуществляться проверки предпринимателей и предприятий на временно оккупированных территориях.