Єдиний податок
Тут наразі без змін. Після повернення довоєнних податків на вимогу МВФ та скасування пільгового податку у розмірі 2% жодних нововведень не приймали.
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Сплата Єдиного податку для українських підприємців зараз виглядає наступним чином:
- ФОП 3 групи – 5% від обороту;
- ФОП 2 групи – 1 340 гривень на місяць;
- ФОП 1 групи – 268 гривень на місяць.
Зміна в платіжках
Від грудня у реквізитах "Призначення платежу" потрібно вказати:
- код сплати податків та ЄСВ;
- період, за який сплачується податок.
Для платників на єдиний рахунок тепер буде лише 1 обов'язкове поле, для всіх інших – 2.
Єдиний соціальний внесок
Розмір платежу складає 1 474 гривні на місяць або 4 422 гривні на квартал. Сплата ЄСВ для усіх фізичних осіб-підприємців під час воєнного стану є добровільною.
Повернення податкових перевірок
З 1 грудня 2023 року в Україну повертаються планові податкові перевірки. В першу чергу вони будуть стосуватися виробників та продавців підакцизних товарів, операторів азартних ігор, нерезидентів, які надають фінансові послуги, або вели діяльність через свої представництва.
Також перевіряти можуть тих, у кого за підсумками 2021 року дебіторська заборгованість перевищила кредиторську, сплачений податок на прибуток нижчий на 50% за середній показник по ринку, а загальна сума витрат при прибутку у понад 10 мільйонів гривень перевищує 75%.