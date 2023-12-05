Единый налог

Здесь без изменений. После возвращения довоенных налогов по требованию МВФ и с отмену льготного налога в размере 2% никаких нововведений не принимали.

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Уплата Единого налога для украинских предпринимателей сейчас выглядит следующим образом:

  • ФЛП 3 группы – 5% от оборота;
  • ФЛП 2 группы – 1 340 гривен в месяц;
  • ФЛП 1 группы – 268 гривен в месяц.

Изменение в платежках

С декабря в реквизитах "Назначение платежа" следует указать:

  • код уплаты налогов и ЕСВ;
  • период, за который уплачивается налог.

Для плательщиков на единый счет теперь будет только 1 обязательное поле, для всех остальных – 2.

Единый социальный взнос

Размер платежа составляет 1474 гривны в месяц или 4422 гривны в квартал. Уплата ЕСВ для всех физических лиц-предпринимателей во время военного положения является добровольной.

Возврат налоговых проверок

С 1 декабря 2023 года в Украину возвращаются плановые налоговые проверки В первую очередь они будут касаться производителей и продавцов подакцизных товаров, операторов азартных игр, нерезидентов, оказывающих финансовые услуги или вели деятельность через свои представительства.

Также проверять могут тех, у кого по итогам 2021 года дебиторская задолженность превысила кредиторскую, уплаченный налог на прибыль ниже на 50% среднего показателя по рынку, а общая сумма расходов при прибыли более чем в 10 миллионов гривен превышает 75%.