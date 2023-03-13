Чи повинні мобілізовані ФОПи платити податки

З початком повномасштабно війни уряд ввів ряд податкових пільг. Також багатьох підприємців мобілізували, або ж вони пішли добровольцями. Тож чи повинні такі ФОПи й надалі сплачувати податки, розповідаємо далі.

Податки для мобілізованих ФОПів

На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від сплати будь-яких податків та подачі звітності за цей період.

До теми Податки у березні: чи відбулись зміни для ФОПів

Як не платити податки мобілізованим ФОПам

Щоб не сплачувати податки мобілізованим ФОПам потрібно надати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.

Це підприємці можуть зробити як вас тільки мобілізували або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).

Як забронювати ФОПа

Підприємці можуть не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників.

Якщо ви бажаєте забронювати підприємця, то для цього потрібно звернутись до ОВА, або до галузевого центрального органу виконавчої влади та відповідати таким критеріям:

не мати податкової заборгованості,

середній рівень зарплати повинен складати не нижче встановленого рівня по регіон,

мати визначення, що це критично важливо для функціонування регіону, або надання якихось унікальних функцій.

Далі ЦОВВ, або ОВА визначають, що такий ФОП важливий та подають на узгодження Генштабу.