Податки для мобілізованих ФОПів
На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від сплати будь-яких податків та подачі звітності за цей період.
До теми Податки у березні: чи відбулись зміни для ФОПів
Як не платити податки мобілізованим ФОПам
Щоб не сплачувати податки мобілізованим ФОПам потрібно надати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.
Це підприємці можуть зробити як вас тільки мобілізували або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).
Як забронювати ФОПа
Якщо ви бажаєте забронювати підприємця, то для цього потрібно звернутись до ОВА, або до галузевого центрального органу виконавчої влади та відповідати таким критеріям:
- не мати податкової заборгованості,
- середній рівень зарплати повинен складати не нижче встановленого рівня по регіон,
- мати визначення, що це критично важливо для функціонування регіону, або надання якихось унікальних функцій.
Далі ЦОВВ, або ОВА визначають, що такий ФОП важливий та подають на узгодження Генштабу.