Податки для мобілізованих ФОПів

На весь період служби мобілізовані ФОПи звільняються від сплати будь-яких податків та подачі звітності за цей період.

До теми Податки у березні: чи відбулись зміни для ФОПів

Як не платити податки мобілізованим ФОПам

Щоб не сплачувати податки мобілізованим ФОПам потрібно надати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію.

Це підприємці можуть зробити як вас тільки мобілізували або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).

Як забронювати ФОПа

Якщо ви бажаєте забронювати підприємця, то для цього потрібно звернутись до ОВА, або до галузевого центрального органу виконавчої влади та відповідати таким критеріям:

  • не мати податкової заборгованості,
  • середній рівень зарплати повинен складати не нижче встановленого рівня по регіон,
  • мати визначення, що це критично важливо для функціонування регіону, або надання якихось унікальних функцій.

Далі ЦОВВ, або ОВА визначають, що такий ФОП важливий та подають на узгодження Генштабу.