У грудні 2026 року фізичні особи-підприємці першої групи повинні сплатити єдиний податок і військовий збір, а також подбати про єдиний соціальний внесок. Загальна сума обов'язкових платежів залежить від установленої місцевою владою ставки єдиного податку та наявності законних підстав для звільнення від сплати ЄСВ.

Які податки повинен сплатити ФОП 1 групи у грудні

У грудні 2026 року підприємці першої групи єдиного податку повинні сплатити два основні щомісячні платежі: єдиний податок і військовий збір. Максимальна ставка єдиного податку для ФОП 1 групи у 2026 році становить 332,80 гривні на місяць, повідомляють в ДПСУ. Вона дорівнює 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який цьогоріч встановлений на рівні 3 328 гривень.

Водночас конкретну ставку єдиного податку визначають місцеві ради залежно від виду господарської діяльності підприємця. Тому фактичний платіж може бути меншим за максимальний.

Важливо! Ще один обов'язковий платіж – військовий збір. Для підприємців першої групи він становить 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2026 року. Оскільки мінімальна зарплата цьогоріч дорівнює 8 647 гривням, щомісячний військовий збір становить 864,70 гривні.

Таким чином, якщо для підприємця діє максимальна ставка єдиного податку, у грудні йому потрібно сплатити:

єдиний податок – 332,80 гривні;

військовий збір – 864,70 гривні.

Загалом це 1 197,50 гривні. Водночас ці платежі потрібно перераховувати на різні бюджетні рахунки.

Скільки ФОП 1 групи має заплатити ЄСВ та коли це зробити

Крім єдиного податку та військового збору, підприємці першої групи повинні врахувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Його мінімальний розмір у 2026 році становить 22% мінімальної заробітної плати, тобто 1 902,34 гривні на місяць.

На відміну від єдиного податку та військового збору, ЄСВ за себе ФОП зазвичай сплачує щоквартально. Тому за жовтень, листопад і грудень 2026 року мінімальна сума внеску становитиме 5 707,02 гривні. Граничний строк сплати за четвертий квартал – 19 січня 2027 року.

Важливо! Окремі категорії підприємців можуть мати законні підстави для звільнення від сплати ЄСВ за себе. Тому перед перерахуванням коштів варто перевірити, чи поширюються на конкретного ФОП відповідні пільги.

Щодо строків грудневих платежів, то єдиний податок і військовий збір підприємці першої групи сплачують авансовими внесками не пізніше 20 числа поточного місяця. Однак у грудні 2026 року 20 число припадає на неділю. Податкова служба окремо роз'яснила, що граничний строк сплати військового збору для ФОП першої групи в такому випадку не переноситься на наступний робочий день. Тому підприємцям варто подбати про перерахування коштів заздалегідь – до 18 грудня включно.

Зверніть увагу! Отже, за умови застосування максимальної ставки єдиного податку ФОП першої групи має запланувати 1 197,50 гривні на грудневі податки. А ще 5 707,02 гривні мінімального ЄСВ за четвертий квартал потрібно буде перерахувати вже в січні 2027 року, якщо підприємець не має права на звільнення від цього внеску.

До речі, Мінфін пропонує скасувати виняток, який нині звільняє платників єдиного податку першої, другої та третьої груп від обов'язкової реєстрації платниками ПДВ після перевищення відповідного порогу.