Какие налоги должен уплатить ФЛП 1-й группы в декабре

В декабре 2026 года предприниматели первой группы единого налога должны уплатить два основных ежемесячных платежа: единый налог и военный сбор. Максимальная ставка единого налога для ФЛП 1-й группы в 2026 году составляет 332,80 гривны в месяц, сообщают в ГПСУ. Она равна 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в этом году установлен на уровне 3 328 гривен.

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В то же время конкретную ставку единого налога определяют местные Рады в зависимости от вида хозяйственной деятельности предпринимателя. Поэтому фактический платеж может быть меньше максимального.

Важно! Еще один обязательный платеж – военный сбор. Для предпринимателей первой группы он составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2026 года. Поскольку минимальная зарплата в этом году равна 8 647 гривен, ежемесячный военный сбор составляет 864,70 гривен.

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Таким образом, если для предпринимателя действует максимальная ставка единого налога, в декабре ему необходимо уплатить:

единый налог – 332,80 гривен;

военный сбор – 864,70 гривен.

Итого – 1 197,50 гривен. При этом эти платежи необходимо перечислять на разные бюджетные счета.

Сколько ФЛП 1-й группы должен заплатить ЕСВ и когда это сделать

Помимо единого налога и военного сбора, предприниматели первой группы должны учесть единый социальный взнос (ЕСВ). Его минимальный размер в 2026 году составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1 902,34 гривны в месяц.

В отличие от единого налога и военного сбора, ЕСВ за себя ФЛП обычно уплачивает ежеквартально. Поэтому за октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года минимальная сумма взноса составит 5 707,02 гривны. Предельный срок уплаты за четвертый квартал – 19 января 2027 года.

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Важно! Отдельные категории предпринимателей могут иметь законные основания для освобождения от уплаты ЕСВ за себя. Поэтому перед перечислением средств следует проверить, распространяются ли на конкретного ФЛП соответствующие льготы.

Что касается сроков декабрьских платежей, то единый налог и военный сбор предприниматели первой группы уплачивают авансовыми взносами не позднее 20 числа текущего месяца. Однако в декабре 2026 года 20 число приходится на воскресенье. Налоговая служба отдельно разъяснила, что предельный срок уплаты военного сбора для ФЛП первой группы в таком случае не переносится на следующий рабочий день. Поэтому предпринимателям следует позаботиться о перечислении средств заранее – до 18 декабря включительно.

Обратите внимание! Итак, при условии применения максимальной ставки единого налога ФЛП первой группы должен запланировать 1 197,50 гривен на декабрьские налоги. А еще 5 707,02 гривны минимального ЕСВ за четвертый квартал нужно будет перечислить уже в январе 2027 года, если предприниматель не имеет права на освобождение от этого взноса.

Кстати, Минфин предлагает отменить исключение, которое в настоящее время освобождает плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп от обязательной регистрации в системе " плательщиками НДС " после превышения соответствующего порога.