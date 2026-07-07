ФОПи мають сплатити податки, щоб не дістати штраф: коли останній день у липні

ФОПам в Україні нагадали про липневі податкові зобов'язання. Уже найближчим часом більшості фізичних осіб-підприємців необхідно сплатити обов'язкові платежі, щоб уникнути штрафів і пені.

До якого числа ФОПам потрібно сплатити податки

Для підприємців першої та другої групи спрощеної системи головною датою цього місяця є 20 липня, пишуть в ДПС.

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Потрібно сплатити:

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за другий квартал – 5 707,02 гривень;

військовий збір – 864,70 гривні;

єдиний податок для ФОП першої групи – 332,80 гривні;

єдиний податок для ФОП другої групи – 1 729,40 гривень.

Прострочення платежів може призвести до нарахування штрафних санкцій та пені.

Що потрібно зробити ФОПам третьої групи

Підприємці третьої групи також повинні до 20 липня сплатити єдиний соціальний внесок за другий квартал у розмірі 5 707,02 гривень.

Єдиний податок (5% доходу) та військовий збір (1%) можна перерахувати й раніше, хоча граничний строк їх сплати – 19 серпня.

Коли подавати декларацію

Податкову декларацію за перше півріччя 2026 року ФОПи третьої групи мають подати до 10 серпня.

Фахівці радять не відкладати подання документів на останній день, адже у разі виявлення помилок залишиться достатньо часу для їх виправлення.

До слова, багато фізичних осіб-підприємців помилково вважають, що можуть оформити податкову знижку завдяки своєму статусу ФОП.

Податкова знижка дозволяє повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок певних документально підтверджених витрат. Така можливість є, якщо ФОП одночасно працює за трудовим договором і отримує офіційну заробітну плату, з якої утримується ПДФО.