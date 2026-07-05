Чи треба подавати звітність, якщо доходу не було

Чимало ФОП вважають, що якщо вони не отримували прибутку, то й подавати декларацію не потрібно, хоча це не так. Про це відомо зі статті 49.2 Податкового кодексу.

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Насправді все залежить від системи оподаткування та наявності інших податкових зобов'язань:

ФОП 1 та 2 групи на спрощеній системі, як правило, сплачують єдиний соціальний внесок незалежно від того, чи отримували вони дохід. Саме тому вони зобов'язані подавати річну декларацію з відомостями про ЄСВ.

як правило, сплачують єдиний соціальний внесок незалежно від того, чи отримували вони дохід. Саме тому вони зобов'язані подавати річну декларацію з відомостями про ЄСВ. Для ФОП 3 групи діють дещо інші правила. Якщо доходу не було протягом першого кварталу, півріччя або дев'яти місяців, декларацію за ці звітні періоди можна не подавати. Проте річна декларація є обов'язковою.

Які штрафи за неподання звітності

За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності закон передбачає фінансову відповідальність. Розмір штрафів становить:

340 гривень – за перше порушення;

1 020 гривень – за повторне аналогічне порушення протягом року після застосування першого штрафу.

Хто може не подавати декларацію

Водночас закон передбачає винятки. Не подавати декларацію за відсутності інших об'єктів оподаткування можуть окремі категорії підприємців, які звільнені від сплати ЄСВ за себе.

До них належать пенсіонери за віком або за вислугу років, особи з інвалідністю, а також громадяни пенсійного віку, які отримують пенсію чи державну соціальну допомогу.

До слова, також неточності в Єдиному державному реєстрі можуть стати причиною неприємностей і штрафів для підприємців, компаній та ГО.

Якщо неточні відомості містилися в документах, які подавав сам заявник, потрібно звернутися до державного реєстратора із відповідними документами. Крім того, заявнику доведеться сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру. Конкретна сума залежить від виду реєстраційної дії та змін, які необхідно внести до ЄДР.