Податки для ФОП у серпні 2025: які суми та терміни сплати
- У серпні 2025 року фізичні особи-підприємці мають сплатити податки та внески залежно від групи оподаткування, включаючи єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.
- Ключові дати сплати податків: для ФОП 1-2 групи - до 21 серпня, для ФОП 3 групи - до 19 серпня, а для ФОП на загальній системі більшість платежів сплачувалися до липня.
У серпні 2025 року фізичні особи-підприємці мають сплатити низку обов'язкових податків та внесків залежно від групи оподаткування. Для деяких ФОП це період квартальних звітів і платежів, а для інших – чергова щомісячна сплата єдиного податку, ЄСВ та військового збору. Важливо не пропустити строки, щоб уникнути штрафів і пені.
Що треба знати про податки в серпні?
Які податки сплачують ФОП у серпні 2025 року, зокрема про актуальні ставки, графік платежів і ключові дати, розповідає 24 Канал.
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ФОП 1 та 2 груп (спрощена система)
ФОПи I й II групи, які сплачують єдиний податок щомісяця, мають такі обов'язки у серпні:
Єдиний податок:
- 1 група – фіксована ставка до 302,80 гривень/місяць. (10 % від прожиткового мінімуму на 1 січня 2025).
- 2група – фіксована ставка до 1 600 гривень/місяць. (20 % від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2025).
Військовий збір: для 1 і 2 груп фіксований – 800 гривень/місяць. (10 % від мінімальної зарплати 8 000 гривень).
ЄСВ: мінімальний внесок – 1 760 гривень/місяць. (22 % від МЗП) сплачується щоквартально. У серпні нараховується за II квартал, сплата до 21 серпня.
Зауважте. У серпні загальна система не має нових сплат, лише підготовка до III кварталу.
ФОП 3 групи сплачують податки щоквартально
Єдиний податок (II квартал): 3 % доходу з ПДВ або 5 % без ПДВ, до 19 серпня.
Військовий збір: 1 % від доходу за II квартал, до 19 серпня.
ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць (22 % від МЗП) за II квартал, до 19 липня (сплачено раніше – не в серпні). Наступний внесок слід зробити до 20 жовтня за III квартал.
Відтак, у серпні ФОП III групи повинні подати декларації та сплати єдиний податок і військовий збір – до 19 серпня.
ФОП 4 групи (фермери)
Єдиний податок: ставка залежить від нормативної грошової оцінки землі, сплата щоквартально. За II квартал – до 31 липня, за III – жовтень.
ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць за II квартал – сплачено до 21 липня; за III – до 20 жовтня.
ФОП на загальній системі
ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць, сплата за II квартал – до 21 липня (не у серпні).
Військовий збір: ставка 5 % від чистого доходу, авансові платежі щоквартально. За II квартал – до 20 липня .
ПДФО: авансові – 18 %, щоквартально. Сплата за II квартал – до 20 липня.