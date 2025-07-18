Податки для ФОП у серпні 2025: які суми та терміни сплати

У серпні 2025 року фізичні особи-підприємці мають сплатити низку обов'язкових податків та внесків залежно від групи оподаткування. Для деяких ФОП це період квартальних звітів і платежів, а для інших – чергова щомісячна сплата єдиного податку, ЄСВ та військового збору. Важливо не пропустити строки, щоб уникнути штрафів і пені.

Що треба знати про податки в серпні?

Які податки сплачують ФОП у серпні 2025 року, зокрема про актуальні ставки, графік платежів і ключові дати, розповідає 24 Канал.

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ФОП 1 та 2 груп (спрощена система)

ФОПи I й II групи, які сплачують єдиний податок щомісяця, мають такі обов'язки у серпні:

Єдиний податок:

1 група – фіксована ставка до 302,80 гривень/місяць. (10 % від прожиткового мінімуму на 1 січня 2025).

2група – фіксована ставка до 1 600 гривень/місяць. (20 % від мінімальної зарплати станом на 1 січня 2025).

Військовий збір: для 1 і 2 груп фіксований – 800 гривень/місяць. (10 % від мінімальної зарплати 8 000 гривень).

ЄСВ: мінімальний внесок – 1 760 гривень/місяць. (22 % від МЗП) сплачується щоквартально. У серпні нараховується за II квартал, сплата до 21 серпня.

Зауважте. У серпні загальна система не має нових сплат, лише підготовка до III кварталу.

ФОП 3 групи сплачують податки щоквартально

Єдиний податок (II квартал): 3 % доходу з ПДВ або 5 % без ПДВ, до 19 серпня.

Військовий збір: 1 % від доходу за II квартал, до 19 серпня.

ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць (22 % від МЗП) за II квартал, до 19 липня (сплачено раніше – не в серпні). Наступний внесок слід зробити до 20 жовтня за III квартал.

Відтак, у серпні ФОП III групи повинні подати декларації та сплати єдиний податок і військовий збір – до 19 серпня.

ФОП 4 групи (фермери)

Єдиний податок: ставка залежить від нормативної грошової оцінки землі, сплата щоквартально. За II квартал – до 31 липня, за III – жовтень.

ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць за II квартал – сплачено до 21 липня; за III – до 20 жовтня.

ФОП на загальній системі

ЄСВ: мінімум 1 760 гривень/місяць, сплата за II квартал – до 21 липня (не у серпні).

Військовий збір: ставка 5 % від чистого доходу, авансові платежі щоквартально. За II квартал – до 20 липня .

ПДФО: авансові – 18 %, щоквартально. Сплата за II квартал – до 20 липня.