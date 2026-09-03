ФОПам нагадали про податки у вересні: які суми і коли потрібно сплатити
Українським підприємцям важливо стежити за термінами сплати податків, адже прострочення може призвести до штрафів та інших проблем. Податкові зобов'язання стосуються не лише фізичних осіб-підприємців, а й усіх українців, які отримують доходи від бізнесу чи професійної діяльності.
Які податки платять ФОП у вересні
У вересні 2026 року ставки для ФОП не змінюються, однак підприємцям потрібно врахувати конкретні суми та строки платежів залежно від обраної групи, повідомили в ДПС.
Перше – ФОП 1 та 2 групи повинні до 18 числа сплатити військовий збір у розмірі 864,70 гривень на місяць. Ця сума становить 10% від мінімальної зарплати.
Окрім військового збору, підприємці мають сплатити єдиний податок. Його розмір залежить від групи:
- ФОП 1 групи – 332,80 гривні на місяць, що становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень на місяць, тобто 20% від мінімальної зарплати.
Для підприємців 3 групи графік сплати відрізняється. Період нарахування коштів розпочнеться у жовтні та триватиме до 19 листопада. Для ФОП 3 групи ставка єдиного податку становить 5% від доходу, а ставка військового збору – 1%.
Окремо підприємцям потрібно врахувати єдиний соціальний внесок. ЄСВ сплачується раз на квартал:
- До 19 жовтня 2026 року ФОПи на спрощеній системі повинні перерахувати на рахунок Пенсійного фонду 5 707,02 гривень.
- Мінімальний місячний платіж за ЄСВ становить 1 902,34 гривні. Це відповідає 22% від мінімальної заробітної плати.
Що буде за податкові борги
Пропуск строків сплати податків може обернутися для підприємця штрафом. Для ФОП 1 – 2 групи штраф становить 50% від суми податкової заборгованості, згідно зі статтею 122 Податкового кодексу.
Для підприємців 3 групи розмір штрафу залежить від тривалості прострочення. Якщо минуло менше 30 днів, він становить 5%, а за більшого терміну прострочення – 10%.
Однак тривале ігнорування податкових зобов'язань може мати для підприємця не лише фінансові наслідки. В окремих випадках справа може дійти до відкриття виконавчого провадження.
Тоді можуть застосовуватися більш суворі заходи для стягнення боргу. Зокрема, відповідальні органи можуть:
- арештувати банківські рахунки;
- заблокувати доступ до платіжних карток;
- примусово списати кошти для погашення заборгованості;
- арештувати рухоме майно, зокрема транспортні засоби та техніку;
- накласти арешт на нерухомість;
- встановити тимчасове обмеження на виїзд з України.
Щоб не допустити серйозних проблем, підприємцям варто регулярно перевіряти стан розрахунків із бюджетом. Це можна зробити через Електронний кабінет платника на порталі ДПС або в застосунку Дія.