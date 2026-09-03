Какие налоги платят ФЛП в сентябре

В сентябре 2026 года ставки для ФЛП не изменяются, однако предпринимателям необходимо учесть конкретные суммы и сроки платежей в зависимости от выбранной группы, сообщили в ГПСУ.

Во-первых, ФЛП 1-й и 2-й групп должны до 18 числа уплатить военный сбор в размере 864,70 гривен в месяц. Эта сумма составляет 10% от минимальной зарплаты.

Помимо военного сбора, предприниматели должны уплатить единый налог. Его размер зависит от группы:

ФЛП 1-й группы – 332,80 гривен в месяц, что составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц; ФЛП 2-й группы – 1 729,40 гривен в месяц, то есть 20 % от минимальной заработной платы.

Для предпринимателей 3-й группы график уплаты отличается. Период начисления средств начнется в октябре и продлится до 19 ноября. Для ФЛП 3-й группы ставка единого налога составляет 5% от дохода, а ставка военного сбора – 1%.

Отдельно предпринимателям необходимо учесть единый социальный взнос. ЕСВ уплачивается раз в квартал:

До 19 октября 2026 года ФЛП, работающие по упрощенной системе, должны перечислить на счет Пенсионного фонда 5 707,02 гривен.

Минимальный месячный платеж по ЕСВ составляет 1 902,34 гривны. Это соответствует 22% от минимальной заработной платы.

Что грозит за налоговые задолженности

Пропуск сроков уплаты налогов может обернуться для предпринимателя штрафом. Для ФЛП 1–2 группы штраф составляет 50% от суммы налоговой задолженности, согласно статье 122 Налогового кодекса.

Для предпринимателей 3-й группы размер штрафа зависит от продолжительности просрочки. Если прошло менее 30 дней, он составляет 5%, а при более длительной просрочке – 10%.

Однако длительное игнорирование налоговых обязательств может иметь для предпринимателя не только финансовые последствия. В отдельных случаях дело может дойти до возбуждения исполнительного производства.

Тогда могут применяться более строгие меры по взысканию задолженности. В частности, уполномоченные органы могут:

наложить арест на банковские счета;

заблокировать доступ к платежным картам;

принудительно списать средства для погашения задолженности;

наложить арест на движимое имущество, в частности транспортные средства и технику;

наложить арест на недвижимость;

установить временное ограничение на выезд из Украины.

Чтобы не допустить серьезных проблем, предпринимателям следует регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом. Это можно сделать через "Электронный кабинет плательщика" на портале ГПСУ или в приложении "Дия".