Які податки платять ФОП у вересні

У вересні 2026 року ставки для ФОП не змінюються, однак підприємцям потрібно врахувати конкретні суми та строки платежів залежно від обраної групи, повідомили в ДПС.

Перше – ФОП 1 та 2 групи повинні до 18 числа сплатити військовий збір у розмірі 864,70 гривень на місяць. Ця сума становить 10% від мінімальної зарплати.

Окрім військового збору, підприємці мають сплатити єдиний податок. Його розмір залежить від групи:

ФОП 1 групи – 332,80 гривні на місяць, що становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб; ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень на місяць, тобто 20% від мінімальної зарплати.

Для підприємців 3 групи графік сплати відрізняється. Період нарахування коштів розпочнеться у жовтні та триватиме до 19 листопада. Для ФОП 3 групи ставка єдиного податку становить 5% від доходу, а ставка військового збору – 1%.

Окремо підприємцям потрібно врахувати єдиний соціальний внесок. ЄСВ сплачується раз на квартал:

До 19 жовтня 2026 року ФОПи на спрощеній системі повинні перерахувати на рахунок Пенсійного фонду 5 707,02 гривень.

Мінімальний місячний платіж за ЄСВ становить 1 902,34 гривні. Це відповідає 22% від мінімальної заробітної плати.

Що буде за податкові борги

Пропуск строків сплати податків може обернутися для підприємця штрафом. Для ФОП 1 – 2 групи штраф становить 50% від суми податкової заборгованості, згідно зі статтею 122 Податкового кодексу.

Для підприємців 3 групи розмір штрафу залежить від тривалості прострочення. Якщо минуло менше 30 днів, він становить 5%, а за більшого терміну прострочення – 10%.

Однак тривале ігнорування податкових зобов'язань може мати для підприємця не лише фінансові наслідки. В окремих випадках справа може дійти до відкриття виконавчого провадження.

Тоді можуть застосовуватися більш суворі заходи для стягнення боргу. Зокрема, відповідальні органи можуть:

арештувати банківські рахунки;

заблокувати доступ до платіжних карток;

примусово списати кошти для погашення заборгованості;

арештувати рухоме майно, зокрема транспортні засоби та техніку;

накласти арешт на нерухомість;

встановити тимчасове обмеження на виїзд з України.

Щоб не допустити серйозних проблем, підприємцям варто регулярно перевіряти стан розрахунків із бюджетом. Це можна зробити через Електронний кабінет платника на порталі ДПС або в застосунку Дія.



