Військовий збір для ФОП у жовтні: скільки потрібно заплатити

З 1 жовтня 2026 року правила сплати військового збору для ФОП не змінились. Розмір платежу залежить саме від групи. Який військовий збір для ФОП зараз, розповідаємо далі.

Скільки платять ФОП у жовтні

У ДПС зазначили, що розмір військового збору залежить від системи оподаткування:

ФОП І, II та IV груп – 864,70 гривні на місяць;

ФОП III групи – 1% від отриманого доходу за квартал;

ФОП на загальній системі – 5% від чистого річного доходу.

Зверніть увагу! Для першої, другої та четвертої груп ставка становить 10% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року. При мінімальній зарплаті 8 647 гривень це 864,70 гривні на місяць.

Коли потрібно сплатити збір

ФОП першої, другої та четвертої груп сплачують військовий збір щомісяця – не пізніше 20 числа поточного місяця. Тобто за жовтень 864,70 гривні потрібно сплатити до 20 жовтня включно.

Для ФОП третьої групи збір розраховується від фактично отриманого доходу за квартал. Сплата відбувається після подання квартальної декларації.

При цьому для ФОП першої, другої та четвертої груп військовий збір є обов'язковим незалежно від того, чи отримував підприємець дохід у відповідному місяці.

Хто може не платити військовий збір

Для окремих ФОП діють винятки. Зокрема, підприємці першої та другої груп без найманих працівників можуть скористатися звільненням від сплати збору за місяць відпустки або за період хвороби тривалістю 30 і більше календарних днів.

Також передбачені особливі правила для підприємців, які працюють на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Чи змінився військовий збір з 1 жовтня

У жовтні 2026 року ставки залишаються такими самими, як і протягом року. Для ФОП першої, другої та четвертої груп це 864,70 гривні на місяць, а для третьої групи – 1% від доходу.

Під час сплати варто перевіряти актуальні реквізити рахунків, оскільки з 1 липня 2026 року для військового збору діють оновлені рахунки.

До слова, якщо підприємець протермінував оплату податків, то його можуть оштрафувати. Це стосується й сплати військового збору. Відтак, для підприємців І та ІІ груп за прострочений авансового внеску військового збору передбачено штраф у розмірі 50% від ставки.