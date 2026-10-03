Який штраф загрожує ФОП

Для підприємців першої та другої групи за несвоєчасну сплату авансового внеску з єдиного податку передбачений штраф у розмірі 50% ставки єдиного податку, про що відомо з Податкового кодексу.

Окремо сплачується військовий збір. Для ФОП І та ІІ групи за прострочення його авансового внеску також передбачений штраф у розмірі 50% ставки збору.

Для ФОП ІІІ групи діє інший порядок. Якщо йдеться про єдиний податок або військовий збір, за затримку до 30 календарних днів штраф становить 5% погашеної суми боргу, а якщо прострочення перевищило 30 днів – 10%.

Якщо із запізненням сплачено ЄСВ

Для єдиного соціального внеску правила відрізняються. За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачений штраф 20% від своєчасно не сплаченої суми.

Крім того, на недоїмку нараховується пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Її нарахування починається з першого календарного дня після завершення строку сплати.

Що робити, якщо строк уже пропущено

Насамперед варто перевірити стан розрахунків із бюджетом в Електронному кабінеті платника податків. Якщо утворилася заборгованість, її потрібно погасити, не відкладаючи оплату.

При цьому важливо врахувати: сплата самого податку після дедлайну не скасовує відповідальність за прострочення. Штрафні санкції застосовуються відповідно до виду платежу та тривалості порушення.

Окремо варто відрізняти звичайне прострочення від умисного ухилення від сплати податків. Кримінальна відповідальність за статтею 212 Кримінального кодексу стосується умисних дій, які призвели до ненадходження коштів у бюджет у визначених законом значних розмірах, а не кожного випадку, коли підприємець на кілька днів запізнився з платежем.

Нагадаємо, у жовтні 2026 загальна сума податків для підприємців другої групи загальна сума податків складатиме понад 4 тисячі гривень. Їхня сума залежить від розміру мінімальної зарплати і ставки єдиного податку.