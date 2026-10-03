Какой штраф грозит ФЛП

Для предпринимателей первой и второй группы за несвоевременную уплату авансового взноса по единому налогу предусмотрен штраф в размере 50% ставки единого налога, что говорится в Налоговом кодексе.

Отдельно уплачивается военный сбор. Для ФЛП І и ІІ группы за просрочку уплаты авансового взноса также предусмотрен штраф в размере 50% ставки сбора.

Для ФЛП ІІІ групы действует иной порядок. Если речь идет о едином налоге или военном сборе, за задержку до 30 календарных дней штраф составляет 5% погашенной суммы задолженности, а если просрочка превысила 30 дней – 10%.

Если ЕСВ уплачен с опозданием

Для единого социального взноса правила отличаются. За несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.

Кроме того, на недоимку начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.

Ее начисление начинается с первого календарного дня после истечения срока уплаты.

Что делать, если срок уже пропущен

Прежде всего стоит проверить состояние расчетов с бюджетом в Электронном кабинете налогоплательщика. Если образовалась задолженность, ее нужно погасить, не откладывая оплату.

При этом важно учесть: уплата самого налога после крайнего срока не снимает ответственности за просрочку. Штрафные санкции применяются в зависимости от вида платежа и продолжительности нарушения.

Отдельно следует отличать обычную просрочку от умышленного уклонения от уплаты налогов. Уголовная ответственность по статье 212 Уголовного кодекса касается умышленных действий, которые привели к непоступлению средств в бюджет в определенных законом значительных размерах, а не каждого случая, когда предприниматель на несколько дней опоздал с платежом.

Напомним, в октябре 2026 года общая сумма налогов для предпринимателей второй группы общая сумма налогов составит более 4 тысяч гривен. Ее сумма зависит от размера минимальной зарплаты и ставки единого налога.