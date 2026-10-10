Сколько платят ФЛП в октябре

В ГНС отметили, что размер военного сбора зависит от системы налогообложения:

ФЛП I, II и IV групп – 864,70 гривны в месяц;

ФЛП III группы – 1% от полученного дохода за квартал;

ФЛП на общей системе – 5% от чистого годового дохода.

Обратите внимание! Для первой, второй и четвертой групп ставка составляет 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 года. При минимальной зарплате 8 647 гривен это 864,70 гривны в месяц.

Когда необходимо уплатить сбор

ФЛП первой, второй и четвертой групп уплачивают военный сбор ежемесячно – не позднее 20 числа текущего месяца. То есть за октябрь 864,70 гривны необходимо уплатить до 20 октября включительно.

Для ФЛП третьей группы сбор рассчитывается исходя из фактически полученного дохода за квартал. Уплата производится после подачи квартальной декларации.

При этом для ФЛП первой, второй и четвертой групп военный сбор является обязательным независимо от того, получал ли предприниматель доход в соответствующем месяце.

Кто может не платить военный сбор

Для отдельных ФЛП действуют исключения. В частности, предприниматели первой и второй групп без наемных работников могут воспользоваться освобождением от уплаты сбора за месяц отпуска или за период болезни продолжительностью 30 и более календарных дней.

Также предусмотрены особые правила для предпринимателей, работающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях.

Изменился ли военный сбор с 1 октября

В октябре 2026 года ставки остаются такими же, как и в течение года. Для ФЛП первой, второй и четвертой групп это 864,70 гривны в месяц, а для третьей группы – 1% от дохода.

При уплате следует проверять актуальные реквизиты счетов, поскольку с 1 июля 2026 года для военного сбора действуют обновленные счета.

К слову, если предприниматель просрочил уплату налогов, то его могут оштрафовать. Это касается и уплаты военного сбора. Например, для предпринимателей I и II групп за просрочку авансового взноса военного сбора предусмотрен штраф в размере 50% от ставки.