У 3,7 раза більше податків, ніж торік: скільки заплатив гральний бізнес на початку року

У перші два місяці 2024 року український гральний бізнес заплатив на 370% більше податків ніж за аналогійний період минулого року. Сума обліковується в мільярдах.

Які податки заплатив гральний бізнес

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що за січень-лютий гральний бізнес в Україні заплатив на 370% більше податків ніж за цей же період у 2023 році.

Читайте також Бізнес вперше оштрафували за рекламу азартних ігор – скільки мільйонів підуть у бюджет

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики …за два місяці цього року гральним бізнесом сплачено до бюджету 2,2 мільярда гривень (січень – 0,4 мільярда, лютий – 1,8 мільярда гривень), що на 370% більше за аналогічний період минулого року.

Минулого року у січні-лютому гральний бізнес сумарно сплатив 0,6 мільярда гривень.

Гетманцев підкреслив, що зростання платежів відбулася попри блокування запуску системи онлайн-моніторингу з боку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

До слова загалом у 2023 році гральний бізнес заплатив 10,4 мільярда гривень податку, що у 14 разів більше ніж у 2022 році.