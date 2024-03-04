У 3,7 раза більше податків, ніж торік: скільки заплатив гральний бізнес на початку року
Джерело:Данило Гетманцев
У перші два місяці 2024 року український гральний бізнес заплатив на 370% більше податків ніж за аналогійний період минулого року. Сума обліковується в мільярдах.
Які податки заплатив гральний бізнес
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що за січень-лютий гральний бізнес в Україні заплатив на 370% більше податків ніж за цей же період у 2023 році.
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…за два місяці цього року гральним бізнесом сплачено до бюджету 2,2 мільярда гривень (січень – 0,4 мільярда, лютий – 1,8 мільярда гривень), що на 370% більше за аналогічний період минулого року.
Гетманцев підкреслив, що зростання платежів відбулася попри блокування запуску системи онлайн-моніторингу з боку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
До слова загалом у 2023 році гральний бізнес заплатив 10,4 мільярда гривень податку, що у 14 разів більше ніж у 2022 році.Зверніть увагу! КРАІЛ заявила, що вперше в історії покарала гральний бізнес за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор. Назва компанії не відома, але сума штрафу склала 2,13 мільйона гривень.