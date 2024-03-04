Какие налоги заплатил игорный бизнес

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что за январь-февраль игорный бизнес в Украине заплатил на 370% больше налогов чем за этот же период в 2023 году.

Читайте также Бизнес впервые оштрафовали за рекламу азартных игр – сколько миллионов пойдут в бюджет

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ...за два месяца этого года игорным бизнесом уплачено в бюджет 2,2 миллиарда гривен (январь – 0,4 миллиарда, февраль – 1,8 миллиарда гривен), что на 370% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним! В прошлом году в январе-феврале игорный бизнес суммарно уплатил 0,6 миллиарда гривен.

Гетманцев подчеркнул, что рост платежей состоялась несмотря на блокировку запуска системы онлайн-мониторинга со стороны Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

К слову в целом в 2023 году игорный бизнес заплатил 10,4 миллиарда гривен налога, что в 14 раз больше чем в 2022 году.

Обратите внимание! КРАИЛ заявила, что впервые в истории наказала игорный бизнес за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Название компании не известно, но сумма штрафа составила 2,13 миллиона гривен.