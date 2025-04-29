Чи зростуть податки при продажу авто у 2025 році – офіційне пояснення

В українському інфопросторі з'явились інформація про нібито нові податки на продаж вживаних авто. Зазначалося, що продавці з 2025 року змушені сплачувати 18% з першого ж транспортного засобу.

Податки незмінні

Проте ці заяви не відповідають дійсності. Коментар із роз'ясненням надав народний депутат Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.

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"Ні, у 2025 році ніхто не вводив новий податок на продаж авто", – підкреслив Гетманцев.

Який податок діє при продажу авто в 2025 році

За його словами, податкові правила для фізичних осіб залишилися незмінними й у 2025 році:

перше продане авто (мотоцикл або мопед) протягом календарного року – не оподатковується;

друге – оподатковується за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

третє і всі наступні – за стандартною ставкою ПДФО 18%.

Таким чином, Гетманцев наголосив, що фраза "заплатиш 18% з першого авто" – це фейк, який не має під собою жодного юридичного підґрунтя.

Що ж насправді змінилося Із 1 січня 2025 року зросла лише ставка військового збору — з 1,5% до 5%. І ця зміна стосується всіх операцій, зокрема й продажу авто, але не є новим податком і не впливає на структуру ПДФО.

"Це єдиний податок, який змінився, і жодним чином не стосується специфічно автомобілів", – уточнив депутат.

Важливо! Попри поширену інформацію про нібито "нові 23% з продажу авто", правила оподаткування не змінилися. Українці, як і раніше, можуть продати одну машину на рік без податків. Другий продаж – із 5% ПДФО, третій – із 18%, до яких додається військовий збір у розмірі 5%.