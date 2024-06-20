Підвищення податків в Україні: Гетманцев розповів, коли це відбудеться

Вже давно ходять розмови про підвищення військового збору й податку на додану вартість в Україні. Данило Гетманцев прокоментував, чи справді будуть підвищувати податки.

Чому потрібно підвищити податки

Як повідомив Гетманцев, пропозиції щодо підвищення податків, зокрема військового збору, очікуються від уряду найближчим часом. Зважаючи на ситуацію в країні, вони можуть бути доволі радикальними.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики І зважаючи на те, що ситуація є достатньо серйозною, очікуємо такі пропозиції найближчим часом. Якими будуть ці пропозиції, я не готовий говорити, але розумію, що вони будуть достатньо радикальними.

А все тому, що, за його словами, в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень.

Ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони інформацію про те, що в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є,

– сказав Гетманцев.

Чи зміняться податки для ФОПів вже влітку

Влітку розміри Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) залишаться без змін.

мінімальний розмір ЄСВ складатиме 22% від мінімальної зарплати, що становить 1 760 гривень на місяць;

максимальний розмір ЄСВ становитиме 22% від 15 мінімальних зарплат, що складає 26 400 гривень на місяць.

Щодо Єдиного податку, він для 1 та 2 груп ФОПів залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3 028 гривень.