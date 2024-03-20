Податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати податків на декілька мільйонів

У Кіровоградській області податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати понад 3 мільйони гривень податків. В ДБР розповіли, що експосадовицю податкової інспекції судитимуть.

Податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати податків

За даними слідства, посадовиця поєднувала службові повноваження з тим, що неофіційно вела бухгалтерію для місцевого підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад.

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У ДБР розповіли, що бізнесмен подав заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування.

Фігурантка знала про реальні прибутки підприємця, що в рази перевищували допустимий обсяг доходів, передбачених спрощеною системою, проте задовольнила його заяву.

Який термін загрожує експосадовиці

За допомогою "послуги" посадовиці підприємець зміг зекономити майже 3,4 мільйона гривень, які недоотримала держава.

Фігурантка обвинувачується у зловживанні владою та службовим становищем – частина друга статті 364 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Задля забезпечення відшкодування завданих збитків державі накладено арешт на майно експодатківиці: 2 будинки, 4 земельні ділянки та два автомобілі вартістю майже 4 мільйони гривень,

– зазначили в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.