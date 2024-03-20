Податківиця допомогла бізнесмену ухилитися від сплати податків
За даними слідства, посадовиця поєднувала службові повноваження з тим, що неофіційно вела бухгалтерію для місцевого підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад.
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- У ДБР розповіли, що бізнесмен подав заяву до податкової про застосування спрощеної системи оподаткування.
- Фігурантка знала про реальні прибутки підприємця, що в рази перевищували допустимий обсяг доходів, передбачених спрощеною системою, проте задовольнила його заяву.
Який термін загрожує експосадовиці
Фігурантка обвинувачується у зловживанні владою та службовим становищем – частина друга статті 364 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Задля забезпечення відшкодування завданих збитків державі накладено арешт на майно експодатківиці: 2 будинки, 4 земельні ділянки та два автомобілі вартістю майже 4 мільйони гривень,
– зазначили в ДБР.
Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.