11 тисяч українців під прицілом Податкової через часті перекази

Із березня Державна податкова служба України активізувала моніторинг за грошовими переказами на банківські рахунки громадян, які займаються онлайн-торгівлею.

Хто під прицілом податкової

Так, у період з 1 по 20 березня податківці зафіксували майже 1,4 мільйона транзакцій на суму 1,6 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Опендатабот.

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Особливу увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів. Середній розмір таких переказів – 1142 гривні. В окремих випадках кількість транзакцій на одну особу сягала кілька сотень.

Як здійснюється моніторинг

Завдяки новому інструменту – доступу до Системи обліку даних РРО податкова може виявляти осіб, які систематично отримують кошти, не будучи зареєстрованими як ФОП або не використовуючи касову техніку.

Попри активне спостереження, поки що жодних штрафів не застосовували, але ризики для таких продавців значні. Таких осіб можуть оштрафувати на суму до 85 тисячі гривень із конфіскацією, а також до 200% вартості реалізованих товарів/послуг у разі порушення правил обліку.

Кого стосуються обмеження

Моніторинг охоплює як фізосіб, які регулярно продають через соцмережі чи маркетплейси, так і зареєстрованих підприємців, які не мають касового апарата, хоч зобов'язані його використовувати.

Водночас разові продажі особистих речей, зокрема через OLX, до зони ризику не входять